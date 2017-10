Fra VM-gull til skolebesøk

Da Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren og Statens landbruksforvaltning valgte ut tjue viktige kulturlandskap i 2008, var Frosta ett av forslagene i Nord-Trøndelag. Det ble Skei og Skeineset på Leka som ble valgt.

En mann i 20-årene fra Levanger er dømt til fengsel og permanent førerkortbeslag for promillekjøring, etter at han kjørte for å hente kjæresten en natt.