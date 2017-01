På tide å slutte å bedømme gulrøtter etter utseendet?

Den norske gulrota har vært i vinden den siste tiden. Folk synes det er synd at de krokete røttene ikke finnes i butikkhyllene og er frustrerte over at de heller går til dyrefor eller kastes. Nå inviterer Standard Norge alle interessenter til å lage en ny Norsk Standard for gulrot.