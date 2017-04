Var midt oppi terroren

Lisa Buchholdt Undlien og Johan Petter Undlien på en benk i Drottninggatan like før terrorangrepet.

Lisa Buchholdt Undlien og Johan Petter Undlien var på kjærlighetstur til Stockholm og havnet midt i terroraksjonen på fredag. Nå er de glade for at begge kommer hjem til Frosta, for det kunne gått annerledes.