Ta omregistreringen på nettet!

Med bondelagsleder Lars Petter Bartnes i spissen varsler et samlet representantskap kamp mot regjeringens «billigmat-modell» for landbruket.

Mange vinflasker har dukket opp under juletre på Frosta også denne jula. Men neste jul: da kan gavene komme fra eget pol på Frosta. Sannsynligheten er stor for at utsalget åpner allerede før sommeren.