Fjorårets toppscorer i 3. divisjon med 21 mål på 24 kamper, Rune Johnsen, signerte nylig med Aasguten og forlater dermed verdalsklubben til fordel for Aasguten.

I helga reiste Yvonne Tvete til Tromsø for å delta i Nordlysdrilliaden. Det endte med to pokaler for 15-åringen.