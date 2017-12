Stoppet traktor uten fartsskriver

Fra nyttår får både Åsen, Ekne og Skogn et bibliotekbusstilbud.

Pressemelding: Bitte lille julaften, 22. desember, kalles bulkedagen og er blant de verste trafikkulykkesdagene i året. Tusenvis av nordmenn vil i dag stresse avgårde for å rekke de siste julegaveinnkjøpene, derfor bør du kjøre veldig forsiktig. I fjor var det nær 2000 ulykker denne dagen som samlet kostet forsikringsselskapene over 36 millioner kroner.

Elever og foreldre sørget for at ungdommene ved Frosta skole fikk et flott juleball.