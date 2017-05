Stjal vinduer, byggematerialer og verktøy fra bolig i Åsen – nå er han dømt for en rekke lovbrudd

En mann i tyveårene fra Frosta ble denne uken dømt til ett års fengsel for en rekke lovbrudd, deriblant innbrudd i en enebolig som ligger ved Frostaporten.

Over en periode på ca. et og et halvt år begikk den unge mannen fra Frosta en rekke lovbrudd i nærområdet, deriblant flere grove tyverier og flere biltyverier. Nå er han dømt til ett års fengsel.