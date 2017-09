Stjal bil og krasjet i fylla – kalte politiet for apekatter

Etter fem timer med kontroll på Frosta torsdag, kunne Statens vegvesen konstatere at det hadde vært en helt standard dag ,der de hadde kontrollerte mange trivelige folk på Frosta.

Vågen er det stedet på Frosta der politiet gjennomfører flest kontroller. Her er fylkesvegen en flaskehals alle må gjennom for å komme seg til eller fra bygda. Fartsovertredelser skjer ganske ofte, men sjelden er de like store som lørdag kveld.