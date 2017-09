Standard dag for Vegvesenet

En mann i tyveårene fra Åsen er dømt til ubetinget fengsel for å ha stjålet en bil og krasjet denne i fylla i september i fjor. Mannen skal også ha kalt politiet for apekatter og skjelt dem ut på andre måter samme kveld.

Vågen er det stedet på Frosta der politiet gjennomfører flest kontroller. Her er fylkesvegen en flaskehals alle må gjennom for å komme seg til eller fra bygda. Fartsovertredelser skjer ganske ofte, men sjelden er de like store som lørdag kveld.