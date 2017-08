Solgte for mer enn på matfestivalen

Maren Stene fra Stene Gård var veldig fornøyd med årets Agrisjå. – Køene har vært lange og vi har solgt for mer enn på matfestivalen.

Agrisjå ble en stor suksess for arrangørene med over 30.000 besøkende, og det ble også en suksess for utstillerne fra Frosta og Åsen.