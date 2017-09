Sigrid og Mikael var blomsterbarn

Fredagskveld og natt til lørdag ble en hektisk tid for politiet i Nord-Trøndelag, som mottok meldinger om en rekke hendelser i fylket, deriblant i Åsen og på Frosta.

Det har kommet Frostingen for øre at noen av kommunens innbyggere kvier seg for å delta i HUNT 4, de synes det blir veldig omfattende.

– Du trenger ikke være med på alt! forteller den lokale HUNT-koordinatoren, Astrid Møller.