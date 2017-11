Prosjektkoordinator for Ung-HUNT4, Janne Bache, viste frem aktivitetsmåleren som åsbygg Iver Hegge fikk festet på seg i forbindelse med Ung-HUNT4 undersøkelsen som startet i Åsen i august.

På Frosta er oppmøtet over snittet, men i Levanger er det under. Vegard Knudsen i HUNT4 håper at flere åsbygg og levangsbygg benytter seg av muligheten til gratis helsesjekk.