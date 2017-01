Savner du to fuglehunder i Åsen?

Snøværet som har kommet den siste byr på visse utfordringer for brøytemannskapet.

Åsen helsetun gikk bare under ”heimen” i Åsen. Nå nærmer overtagelsesdatoen seg med stormskritt for den nye heimen i bygda – Stokkbakken omsorgssenter.

Snøen laver ned over Frosta og Åsen, noe som gir godt skiføre for helga. Men raska på, for tirsdag kan det hele regne bort igjen.