Da Hildegunn og Dag Petter Husby flyttet inn for 12 år siden, hentet de fram tømmeret i kjøkkenveggen. Med nye vinduer og isolasjon er det likedan, men likevel helt annerledes. De har valgt en bred åpning mellom stue og kjøkken som kan lukkes med to skyvedører.

Hildegunn og Dag Petter Husby gikk mange runder med seg selv før de klarte å bestemme seg for hva de skulle gjøre med den gamle trønderlåna. I dag er de sjeleglade for at de valgte restaurering.