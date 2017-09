Råkjøring i Vågen

Ikke bare idyll i idylliske Vågen. Fredag forsvant en båt, lørdag ble mc-fører tatt for råkjøring.

Vågen er det stedet på Frosta der politiet gjennomfører flest kontroller. Her er fylkesvegen en flaskehals alle må gjennom for å komme seg til eller fra bygda. Fartsovertredelser skjer ganske ofte, men sjelden er de like store som lørdag kveld.