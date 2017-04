Leder i Frosta Salongskytterlag, Steinar Ulvik, t.v. mottar pengegaven på 15 000 kroner fra Geir Inge Haugen, leder i Frosta Ap.

Frosta Arbeiderparti dukket opp da Frosta Salongskytterlag hadde årsmøte nylig.

– De fortjener en påskjønnelse for arbeidet de gjør for barn og unge, forklarte leder for Frosta Ap, Geir Inge Haugen.