I kommunestyret onsdag ble det enstemmig vedtatt å øke kostnadsrammen for hallutbyggingen i Åsen. (Illustrasjon: Agraff AS)

Et enstemmig kommunestyre valgte onsdag å øke investeringsrammen for flerbrukshallen i Åsen. – Viktig for bolyst og nyetablering, og viktig for skolen, sier ordfører Robert Svarva.