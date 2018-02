NTE går i samarbeid med TrønderEnergi om å lage et felles nettkonsern for 230.000 trønderske kunder. Illustrasjonsbilde: Colourbox.

– Styrene i NTE Holding AS og TrønderEnergi AS er enige om hovedprinsippene for etablering av et felles nettkonsern bestående av virksomhetene i NTE Nett og TrønderEnergi Nett, skriver NTE i en pressemelding.