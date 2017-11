Nå er skiløypene klare på Åsfjellet. Det har vært et populært utfartsmål i lange tider; disse to karene tok en skitur på Nordfjellet for over 90 år siden. På bildet ser vi Bernt Faaren og sønnen John i påska 1926 med beksømstøvler og treski. (Fotoeier: Johannes Naavik)

