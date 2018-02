Midtnorsk-helg i Valldal

Torsdag til lørdag var det samlagsmesterskap i Øvre Ogndal skytterlag for Inntrøndelag skyttersamlag. Hanna Haabeth fra Åsen skjøt seg til tittelen Samlagsmester i sin klasse.

På Frosta skole er det mange elever med bakgrunn fra land uten snø og ski. Noen av dem har prøvd før, men for flere var det første gang de hadde ski på beina da de ble tatt med til lysløypa på tirsdag.

Et møte på parkeringsplassen mellom Frostingen og Lise Jørstad Skogen endte med at Lise sendte oss to bilder av masse B-handballdamer, med og uten grimaser.