Johanne Ulriksen Skogseth (16) er spent før avreise til Canada, men gleder seg aller mest. – Du får en pause fra videregående i Norge og lærer noe nytt, sier hun.

Ingen i familien til Johanne Ulriksen Skogseth ble overrasket da hun bestemte seg for å bo 5254 kilometer hjemmefra for ett skoleår. Det var bare et spørsmål om når.