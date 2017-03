Magne Christiansen fra Åsen har i de siste to årene vært kaptein på seniorlaget til Aasguten. Nå tar han over rollen som trener.

I forrige uke ble det klart at åsbyggen Magne Christiansen tar over som ny hovedtrener for Aasgutens A-lag. Selv ser han frem mot heftige lokaloppgjør og større lokalt engasjement.