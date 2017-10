LHH og LLA om framtida til lokalavisene

Daglig leder Rune Hetland t.v. og styreleder Roar Osmundsen i LLA er ikke imponert over regjeringas mediepolitikk.

Etter at statsbudsjettet ble lagt fram, har det gått ut pressemeldinger om det meste, og fra mange hold. Vi som står på for at Frostingen skal overleve, vil gjerne dele med våre lesere både innlegget til kulturminister Linda Hofstad Helleland og fra Landslaget for Lokalaviser (LLA). To vidt forskjellige syn på samme sak.