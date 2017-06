Lav ledighet i Nord-Trøndelag

Frosta har i dag et mangfold av barnehager, både mht størrelse og beliggenhet. Kvaliteten på disse er bra. Faglig dyktig og kompetent personale er med på å gjøre barnehagetilbudet på Frosta godt. Det er jo slik vi vil ha det. Men hva er det nå som skjer? Har Frosta blitt så stort at vi må bygge en 3-avdelings barnehage i Nordbygda? For pendlerne til Levanger? Vel og bra med omsorg for pendlerne, men hva med dem som bor og arbeider og driver næring på Frosta ? Og hvor blir det NÅ av innsparingen som i utgangspunktet var argumentet for å legge ned grendabarnehagene?