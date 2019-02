-Kundene vil ikke merke noen ting

Når Coop Frosta blir en del av Coop Midt-Norge, vil Astrid Revhaug (sittende) og Johan Presthus fortsatt arbeide med landmannsaker i kontorene i andre etasje, mens Lillian Rygh og Solfrid Einarson (ikke til stede) vil betjene medlemsskranken i butikklokalene.

Men det var han ennå da Frostingen snakket med ham ei uke før endringene trer i kraft.

Frostingen hadde egentlig bare ett spørsmål: Hva skjer?

– For kundene vil det ikke skje annet enn at de får større kjøpeutbytte. De vil ikke merke noen ting, sier Jan Inge.

Både Byggmix og byggevarelageret vil fortsette som før. Det er ingen planer om å legge ned noen av dem. Det er det heller ikke for de andre avdelingene. Bortsett fra administrasjonen.

Nede i butikklokalet vil medlemsskranken bli opprettholdt, med utvidet åpningstid til vanlig kontortid. Noe mottak i kontorene i andre etasje vil det ikke bli.



Landmann som før

De som blir berørt av at Coop Frosta går inn i Coop Midt-Norge, er kun administrasjonen. Men det blir ingen store endringer, for alle er tilbudt jobb videre, forteller Jan Inge. Det blir noen flyttinger internt, og også noen naturlige avganger med pensjon.

– Den eneste som blir overflødig, er meg, konstaterer han.

Landmannavdelingen med Johan Presthus og Astrid Revhaug fortsetter som før, i de samme kontorene, så for produsentene og Norgrønt blir det heller ingen endringer.

Det blir det heller ikke i Åsen.

Andre personer å forholde seg til

Heller ikke for leietagerne på Frostasenteret blir det noen formelle endringer. Det eneste som skjer er at de vil få andre personer å forholde seg til når leieforholdene blir overført til Coop Midt-Norge.

– Slik vil det bli for de ansatte også. Men både leietagere og ansatte skal få en oversikt over hvem de skal forholde seg til/ ta kontakt med angående forskjellige forhold og situasjoner.

Selv er Jan Inge Røkke tilbudt jobb på økonomiavdelingen ved hovedkontoret for Coop Midt-Norge i Trondheim. Han håper å kunne kombinere pendling og kontordager på Frosta.

– Skal det som skjer 1.mars markers med brask og bram?

– Nei, det blir ingen markering. Jeg vil kalle det en rolig overgang.