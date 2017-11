Fylkesvei 111 mellom Åsen og Ronglan står delvis under vann etter at store mengder snø og nedbør førte til oversvømmelse tirsdag. Flere andre veier er også påvirket av nedbørsmengdene.

Fra 20. november tar et sprekt par over drifta av LEVEL Sportssenter. – Vi er kjempegira begge to, smiler Ida Kristensen og Erlend Ulvik.