I sommer stoppet Sommertoget, pyntet med norske flagg, i Åsen. I dag går ikke flagget til topps når regjeringen varsler at elektrifisering av Trønderbanen blir utsatt.

I sin kommentar til statsbudsjett gir leder i NHO Trøndelag, Tord Lien, uttrykk for sin skuffelse over at elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen skyves ut i tid: