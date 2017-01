Hvor skal flaskene stå?

Tirsdag var Vinmonopolets Per Olav Miland, ansvarlig butikketablerer t.v. og Frode Skjevik, distriktssjef, på befaring på Frosta. De må gjøre et valg og så søke kommunen om godkjennelse av beliggenhet. Før det formelle er i orden, vil de ikke uttale seg om polplassering. Prosjektleder Rune Ødegård deltok i befaringene, men var ikke med på bildet.

Mange vinflasker har dukket opp under juletre på Frosta også denne jula. Men neste jul: da kan gavene komme fra eget pol på Frosta. Sannsynligheten er stor for at utsalget åpner allerede før sommeren.