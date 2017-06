Innherred Renovasjon synes det er bra at frostingene selv engasjerer seg i forsøplingsproblematikken på returpunktene. – Takket være dem og lokalavisa ble det ryddet opp flere steder i forrige uke!

Før helga ble det kjent at statsadvokaten velger å anke saken med Ståle Andressen for eggsakning inn for lagmannsretten.