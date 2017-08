Håkon vaktbikkje

Ola Asklund t.h. kan berolige Håkon Lein om at personer med handicap skal kunne ta seg inn i Frostahallen på Frostadan.

-Jeg ser av kartet over området rundt Frostahallen at på Frostadan skal veterankjøretøy innta området for handicapparkering. Hvor har arrangørene tenkt at de med handicap skal parkere?