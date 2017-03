Gjestene hadde med mat

Mandag 20. mars skrev Tom Henriksen under arbeidskontrakt med Joker Engros om 100 % stilling som selger. – Det er ikke mulig å være gladere enn det jeg er i dag, sier han.

For litt over ett år siden besto store deler av hverdagen av å ligge på sofaen med smerter og utmattelse. Nå har Anette Elisabeth Viktil (35) meldt seg på to motbakkeløp.