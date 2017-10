Sent fredag kveld kjørte en mannlig sjåfør i 30-årene inn i en lyktestolpe før han havnet i veggen hos Solfrid og Kjetil Arntzen på Frosta. Politiet mistenker promillekjøring.

Sent fredag kveld smalt en bil i veggen til Arntzen Bakeri på Frosta. – Vi er engstelige for at det rett og slett skal skje en dødsulykke, sier Kjetil Arntzen.