Frosting i finalen

Her er komponisten Erling Mostad på tur med Frosta Mannskor til Meråker i juli 1931. Bildet tatt i parken ved Meråker Helseheim. Koret var innom og sang for pasientene. Alfhild Hogstad Naavik (1893-1938) var pasient der da. Bestyrerinne var Sara Aunan (1882-1972), søster av Olav og Alfred Aunan (83/7). Sittende fra venstre: Sverre Hernes, Leif Grande, Kristian Ragnes (leder), Alfred Aunan, Olav Westrum. 2. rekke fra venstre: Rolf Johansen, Erling Mostad, Helge Nygaard, Jørgen Sørlie, Oddmund Nygaard, Johan Granheim, Magne Nåvik. Bakerste rekke fra venstre: Just Brustad, Alv Nyeng, Magne Hernes, Gudmund Aunan, Johan Hernes, Ivar Mostad, Birger Hernes. Fotograf: ukjent.

