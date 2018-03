Frostas første grønne frisør

Fylkesmannen mener at kommunen skulle ha gjennomført grunnundersøkelser før de vedtok adkomstvegen og opphever nå reguleringsplanen for Åsen Næringspark i Vassmarka. – Ikke så dramatisk, sier varaordfører Alf Magnar Reberg.

– Styrene i NTE Holding AS og TrønderEnergi AS er enige om hovedprinsippene for etablering av et felles nettkonsern bestående av virksomhetene i NTE Nett og TrønderEnergi Nett, skriver NTE i en pressemelding.