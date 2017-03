I forbindelse med utbyggingen av ny E6 var det opprinnelig plan om to kryss i Åsen, ett her i Vuddudalen og ett ved Vassmarka. Nå kan det ene forsvinne ut av planene.

Arbeidet med ny E6 mellom Ranheim og Åsen er i full gang og i følge utbygger Nye Veier AS jobbes det nå med å redusere kostnadene på strekningen. En av konsekvensene kan være at Åsen får bare ett kryss i stedet for de to som opprinnelig var planlagt.