Dugnad for sansehage

: En velfortjent matpause på lørdag. F.v. Einar Arne Hyndøy, Ola Hyndøy, Steinar Stene, Tore Alstadvoll, Merete Gunnarson, Grete Gunnarson, Mariann H. Hyndøy, Tove Hjelde, Brit Elin Røkke. Etter at Frostingen var dratt kom Hanne Myraune og Alexandra for å hjelpe til.

-Vi vet ikke hvem vi lager den for, det kan jo være for oss selv også, mener dugnadsgjengen som er opptatt av å lage hage for beboerne på Frostatunet.

Flere bilder i saken