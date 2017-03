Den store styrkeprøven

Personlig trener Erlend Ulvik har hjulpet Anette til en friskere hverdag. – Men jobben har hun gjort selv, sier treneren.

For litt over ett år siden besto store deler av hverdagen av å ligge på sofaen med smerter og utmattelse. Nå har Anette Elisabeth Viktil (35) meldt seg på to motbakkeløp.