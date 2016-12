Den beste medisin!

Karen Hammeren er glad i livet – og sangen og musikken. Det er mange år siden 91-åringen var kjent på Frosta som en av Søstrene Skjevik.

Når jeg sitter ute på røykehjørnet på Frostatunet sammen med far min, er det mange som stopper og slår av en liten prat når de går forbi. Det gjorde også Karen Hammeren her en dag, og etter at hun var gått, begynte far min å snakke om da søstrene Skjevik opptrådde med sang, med Søren Risan på trekkspillet.

Selvfølgelig ble jeg nysgjerrig, og inviterte meg hjem til Karen i Bergslia.