Bålpanne på Frosta

De tente bål for landbruket og inviterte ordføreren. F.v. ordfører Trine Haug, leder for Frosta landbrukslag Karl Moksnes, Kristian Alstad, Aage Hagerup og Erling Hagen.

Enten de tente store bål eller fyrte opp i ei bålpanne, var intensjonen den samme. Tirsdag klokka 15 demonstrerte bønder over hele landet for å vise at de brenner for landbruket.