Sjåføren har gjentatte ganger blitt dømt for å kjøre uten førerkort. Tirsdag ble han stoppet på nytt på Frosta. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Til tross for at mannen er dømt for å ha kjørt uten førerkort en rekke ganger, fortsetter han med kjøringen. Tirsdag ble bilen hans avskiltet på Frosta.