Frosta Entreprenør AS, Frent, jobber nå med et stort prosjekt i Småtta på Frosta, hvor det kommer 50-70 hytter.

Frosta Entreprenør AS, eller Frent som de fleste kjenner entreprenøren som, ble startet i 2010 etter at Vik Maskin AS og Fri – Bo Bygg AS slo sammen sin maskinvirksomhet for å effektivisere driften og for å få et bredere og bedre grunnlag for å få offentlige kontrakter på Frosta og omegn.